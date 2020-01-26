ألتشين سانجو تفاجئ الجميع وترفض هذا العمل

متابعة بتجــــــــرد: رفضت النجمة التركية ألتشين سانجو خوضها بطولة مسلسل “​حياة جديدة​” لأسباب لم يُشكف عنها، رغم أنه لم يعرض أي عمل آخر عليها في هذه الفترة.

واعتبرت وسائل اعلام تركية أن ألتشين سانجو تبحث عن نصاً يعيدها بقوة إلى الجمهور بعد فشلها في مسلسلها السابق “اصطدام”.

الجدير ذكره أن ألتشين سانجو عرفت في العالم العربي بدور “ديما” في مسلسل حب للإيجار، و بعده خاضت بطولة فيلم يحمل عنوان “وقت السعادة”، الى جانب النجم التركي باريش أردوتش الذي يعدّ التعاون الثاني بينهما بعد “حب للإيجار”.