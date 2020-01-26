إياد نصار ضابط بوحدات المظلات المصرية في “الاختيار”

متابعة بتجـــــــــرد: يظهر الفنان الأردني إياد نصار كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “الاختيار” للمخرج المصري بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال مصدر لموقعنا أن نصار يجسد دور ضابط في وحدات المظلات المصرية بحسب الأحداث، ويقتصر ظهوره على حلقة واحدة فقط، مضيفاً أن الفنان الأردني تحمس لهذه المشاركة لاختلافها عن تجربته في فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة، والذي جسد فيه دور ضابط في الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن مسلسل “الاختيار” يتناول السيرة الذاتية لشهيد الصاعقة المصري أحمد المنسي، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، دينا فؤاد وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رجب، آسر ياسين، وأحمد رزق، سيناريو وحوار باهر دويدار.