الملكة إليزابيث تمنح حفيدها ويليام لقباً جديداً

متابعة بتجـــــــرد: منحت الملكة إليزابيث الثانية، الأمير ويليام حفيدها، لقباً جديداً بعد إعلان شقيقه الأمير هاري انفصاله وزوجته ميغان ماركل، عن العائلة والتنحي عن واجباتهما الملكية.

اختارت الملكة، التي تبلغ من العمر 93 عاماً، حفيدها والملك المستقبلي ويليام، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، ليكون اللورد المفوض الأعلى الجديد للجمعية العامة في كنيسة اسكتلندا. ما يمنحه سلطة تمثيل الملكة في كنيسة اسكتلندا، ليشارك في المراسم الاحتفالية، وتنفيذ بعض المهام الملكية.

شغل هذا المنصب من قبل الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، ريتشارد سكوت، والدوق الثاني عشر لكوينز بيري، والعاشر لبوكليوك. وهي خطوة وصفت بأنها تمهيدٌ لتولي الأمير ويليام العرش بعد جدته.

يأتي هذا القرار وسط تزايد الدعوات، لمطالبة الأمير تشارلز بالتنحي عن أحقيته في العرش، بعد والدته، والتنازل عن منصب ولي عهد بريطانيا إلى ابنه الأكبر الأمير ويليام.

وقد نشر الحساب الرسمي للقصر الملكي، صورةً في عيد الميلاد، للملكة إليزابيث وابنها تشارلز وويليام وابنه الصغير جورج. وهي صورة غاب عنها الأمير هاري، لكنها مخصصة للورثة الثلاثة لعرش الملكة.

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ترقية دوق كامبريدج، تأتي بعد أسابيعٍ قليلة من إعلان شقيقه الأصغر هاري، الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، تنحيه عن واجباته الملكية. وموافقة الملكة إليزابيث، على قرار حفيدها، ثم إعلانها تجريده من الألقاب الملكية، والسماح له ولزوجته الانتقال للعيش ما بين كندا والمملكة المتحدة.

على النقيض، استمر ويليام وكيت زوجته، في أداء واجباتهما الملكية، وشاركا في استضافة، والترحيب بـ21 وفداً أفريقياً في قصر باكنغهام، نيابةً عن الملكة إليزابيث الأسبوع الماضي.

وقد وردت الكثير من التقارير، حول رد فعل الأمير ويليام على قرار شقيقه الصغير، الذي يبدو أنه على خلاف معه منذ إعلان انفصاله عن العائلة الملكية. وألمح في خطابٍ ألقاه في 15 يناير الجاري، إلى أنه حاول كثيراً إقناع شقيقه، بأنه لا بأس من مواجهة التحديات والتأقلم مع الأوضاع الصعبة، بدلاً من التخلي عنها، أو التظاهر بأنها ليست واجبة.

العلاقة بين كيت وميغان أيضاً مرت بمراحل مختلفة، منذ إعلان خطبة الأمير هاري. في البداية، قدمت كيت الدعم لميغان، وساعدتها على التأقلم مع الواجبات الملكية. لكن، في الآونة الأخيرة، وقعت الكثير من الخلافات، ولم تظهرا سوياً في المناسبات العامة.