شاهد .. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ” صلاح عبد الله “

كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 05:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” روجينا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقاطع فيديو من احتفال عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” ال 64 في منزله .

والذي شهد حضور عددا كبيرا منهم توسطهم صلاح عبد الله من بينهم الفنان حسن حسني والفنان أشرف زكي والفنان محمود البزاوي والشيف علاء الشربيني .

كما تواجد أيضا كلا من الفنانين محمد إمام وأحمد فهمي وشيكو وأوس أوس وكريم محمود عبد العزيز وهشام ماجد ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وعمر متولي .

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وكتبت روجينا في تعليقها على مقاطع الفيديو وتهنئتها للفنان صلاح عبد الله قائلة : ” كل سنة وأنت طيب ودايما مجمعنا .. كل سنة وأنت أبويا من أول دور مثلته في حياتي ” .