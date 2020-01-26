كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 05:56 مساءً - ظهرت الفنانة السورية ” أصالة ” في إحدى حلقات برنامج ” Tremding بالعربي ” مع أحد مقدميه المذيع صبحي عطري والذي التقى بها على حامش حفلها الأخير الذي أقيم في دبي .
وقام صبحي عطري بتصوير مقطع فيديو لأصالة وهي تقف إلى جانبه بطريقة السيلفي .. ومازحها في البداية متسائلا حول السبب من عدم نظرها إلى الكاميرا وإن عيناها تبدو ناعسة .
لترد عليه أصالة قائلة : ” أنا حولة ” .. ولم يكتف عطري بهذا الرد فأعاد تساؤله مرة أخرى مازحا حول إن كانت هذه الحالة بسبب الحزن لترد : ” لست حزينة أنا حولة ” .
وتفاعل عدد كبير من جمهورها على مقطع الفيديو الذين أكدوا أنها تحاول أن تداري حالتها النفسية بالمزاح وذلك بعد إعلان طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة : ” أنا مش حزينة .. أنا حولة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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