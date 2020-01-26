هيفاء وهبي وروجينا.. الخيانة تضعهما بمواجهة ساخنة في "أسود فاتح"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواجد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في بيروت حاليا مع مجموعة من الممثلين والمخرج كريم العدل الذي في تصوير حلقات مسلسل "أسود فاتح" هناك.

ويبدو لافتا منذ فترة غياب النجمة هيفاء وهبي عن الظهور بوسائل الإعلام بسبب انشغالها بالمشاهد الخاصة بالمسلسل الرمضاني الذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة صادق الصباح.

ووفق المعلومات، لن يتجاوز تنفيذ سيناريو العمل الشهرين لإنهاء تصويره بين بيروت والقاهرة، فيما تجسّد هيفاء وهبي للمرة الأولى دور مصمّمة أزياء متزوجة ولها اسمها في السوق، وتقودها الصدفة إلى اكتشاف خيانة زوجها مع امرأة أخرى تؤدي بطولتها الممثلة المصرية روجينا.

ويشارك وهبي البطولة شريف سلامة وأحمد فهمي ‏ومحمد فراج، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إبراهيم ربيع، حمدي التايه، وإخراج كريم العدل‎.‎

وليست المرة الأولى التي تتشارك فيها هيفا وهبي وروجينا العمل نفسه؛ فقد شاركتا سابقا في فيلم "حلاوة الروح"، وكانت المناكفات بينهما على أشدّها.

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وكان فيلم "حلاة الروح" قد وضع هيفا وهبي على سكة التمثيل وشاركت بعده في مجموعة من المسلسلات آخرها "لعنة كارما" وهو كان آخر الأعمال الدرامية التي قدّمتها وهبي للتلفزيون.

ولم تعرف ما اللهجة الأساسية التي سيقدمها "أسود فاتح" هذه السنة، لكن الواضح أن هيفاء مصممة أزياء لبنانية متزوجة من رجل أعمال مصري تكتشف خيانة زوجها لتبدأ قصة اجتماعية مثيرة للجدل.

وشاركت هيفاء وهبي جمهورها بفيديو من الكواليس نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستغرام، وظهرت الفنانة اللبنانية في الفيديو بشعرها البني الطويل، والشكل الذي اعتاد الجمهور على رؤيتها به.

من جهة أخرى، تنتظر هيفاء وهبي الإعلان عن موعد عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي يشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي ‏ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج ‏محمد حماقي‎.‎