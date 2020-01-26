شاهد.. مي العيدان بتعليق مفاجىء في قضية قتيل منزل نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 03:53 صباحاً - فاجأت الاعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها بنشرها تغليق اعتبره الكثيرون غريب في قضية قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

فقد ظهرت مي العيدان في الفيديو وهي تتساءل: “ماذا كان يطالبهم بألف او الفين او ثلاثة او حتى عشرة الاف دولار؟” لتتابع “ترى على فكرة عشرة الاف دولار يمكن قيمة حذاء واحد عند نانسي عجرم من البراندات التي تلبسها”.

وقد اثار هذا التعليق استغراب متابعي مي العيدان وتساءلوا ان كان مقدمة للانقلاب عليها.

يذكر ان نانسي عجرم كانت قد شاركت ، عبر نشرها تقرير لقناة الـ “ام تي في”، اخر مستجدات التي كشفتها التحقيق في هذا الاطار.