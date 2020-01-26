كتب امير فتحي في الأحد 26 يناير 2020 03:53 صباحاً - فاجأت الاعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها بنشرها تغليق اعتبره الكثيرون غريب في قضية قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
فقد ظهرت مي العيدان في الفيديو وهي تتساءل: “ماذا كان يطالبهم بألف او الفين او ثلاثة او حتى عشرة الاف دولار؟” لتتابع “ترى على فكرة عشرة الاف دولار يمكن قيمة حذاء واحد عند نانسي عجرم من البراندات التي تلبسها”.
وقد اثار هذا التعليق استغراب متابعي مي العيدان وتساءلوا ان كان مقدمة للانقلاب عليها.
يذكر ان نانسي عجرم كانت قد شاركت ، عبر نشرها تقرير لقناة الـ “ام تي في”، اخر مستجدات التي كشفتها التحقيق في هذا الاطار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مي العيدان بتعليق مفاجىء في قضية قتيل منزل نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.