عمرو دياب يكشف عن أغنيته الجديدة على المسرح في دبي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​عمرو دياب​ عن أغنية جديدة بعنوان "عم الطيب" لم يطرحها بعد على "يوتيوب"، وذلك خلال حفله بالأمس في ميديا سيتي بدبي بحضور حاشد من محبيه.

أغنية "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، وتوزيع رامي سمير.

وكان تم الإعلان أخيرا عن موعد طرح ألبوم دياب الجديد وذلك في كانون الثاني/يناير الحالي والمفاجأة التي كشفها موقع "الفن" هي أن عمرو دياب سجل سبع أغنيات جديدة في الآونة الأخيرة تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم شادي نور وشريف بدر وبلال سرور وتركي آل شيخ وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وأسامة الهندي ونادر حمدي، بالإضافة لقيامه أيضا بالتلحين لنفسه، وقرر عمرو في الألبوم الجديد الاستعانة بهم من أجل إضافة روح جديدة لأغنياته.



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