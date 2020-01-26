كاميلا كابيلو بإطلالة مارلين مونرو وتعد بمفاجأة في حفل غرامي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت المغنية العالمية ​كاميلا كابيلو​ بشكل النجمة العالمية الراحلة مارلين مورنو، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ بدت بإطلالة مشابهة تماماً للنجمة مارلين، حيث كانت تضع شعراً مستعاراً باللون الأشقر وبنفس التسريحة كما أنها وضعت اكسسوارات من اللؤلؤ الأبيض الذي نسّقته مع فستانها بقصة الأوف شولدر.

وعلّقت كاميلا على الصورة بقولها: "يا إلهي ماذا يمكن أن نفعل؟".

وأيضاً، وعدت كابيلو المتابعين بحصولهم على ما يزيد عن هذه الإطلالة عندما تحضر حفل توزيع جوائز غرامي في لوس انجلوس إلى جانب حبيبها المغني العالمي شون ميندز.

وقالت في مقابلة لها:""إذا فزت أنا وشون بجائزة غرامي فسنمشي على المسرح في ملابسنا الداخلية وهذا وعد "، وتابعت: "أنا فقط أمزح ليس كذلك يجب أن أعمل قبل أن أفعل ذلك".

ومن المنتظر ان تحصل كابيلو مع مانديز على جائزة غرامي عن أغنيتهما المشتركة "Senorita".

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