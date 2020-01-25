شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد لسه راجعة من الجيم.. وأحمد فهمي: "أوبااا الجامد أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها، بصورة لها منذ قليل، عبر حسابها بانستجرام، ظهرت فيها بملابس سبورتيف باللون الاسود، وتحمل على ظهرها أحدي الشنط الرياضية، ولمح الكثير من متابعيها بعودتها من الجيم.

وكالعادة، يأتي أول تعليق على صورة الزاهد، من زوجها الفنان أحمد فهي، الذي حرص على التغزل فيها وكتب قائلاً "أووبا الجامد أوي"، وسرعان ما انهالت التعليقات من قبل متابعيها على الصورة، وجمعت عشرات الالاف من الاعجابات خلال دقائق قليلة.

وفى وقت سابق، حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الاحتفال بوصول عدد متابعيها لـ 11 مليون متابع، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، ونشرت صورة جديدة لها، وكتبت "11 مليون بوسة لكل المتابعين، شكراً لكم"، وتعتبر الزاهد من أشهر الفنانين الذين يهتمون بشكل مستمر بنشر صورهم عبر حساباتهم الشخصية، فدائماً تحرص على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

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وفي تصريح للفنانة مؤخراً، كشف فيه عن قيامها بذبح أضحية لمحاولة تفادي سوء الحظ التى تعرضت له هى وزوجها الفنان أحمد فهمي بعد أيام قليلة من حفل زفافهما، وقالت فى تصريحات تليفزيونية لها :"دبحنا مش عارفين نعمل ايه اكتر من كدة .. وان شاء الله 2020 تبقي احسن من 2019 علي كل الناس".



هنا الزاهد

وعلى سياق آخر، خضع فهمي مؤخراً لعملية بالمرىء داخل أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد فترة ليست بالطويلة على تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لحالة إعياء في شهر العسل، يأتي ذلك بعد انتهاءه من تصوير مشهد واحد فقط ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز فى أسوان، حيث سافر فهمى إلى أسرة العمل هناك خصيصاً من أجل هذا المشهد الذى يظهر فيه كضيف شرف، نظراً للصداقة القوية التى تجمعه بكريم وأيضا المخرج أحمد الجندى.

ويستعد فهمى لفيلم كوميدى جديد بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" يشاركه البطولة مصطفى خاطر ويكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر البدء فى تصويره خلال شهر ديسمبر الحالى ما بين مصر وأوروبا، وأيضاً يعمل على التحضير لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى للعرض فى رمضان المقبل.