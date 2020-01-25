شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يسرد موقف من الذكريات مع يوسف فوزى ويدعو له بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد الفنان حمدى الميرغني، أحدى مواقف الذكريات مع الفنان يوسف فوزى، في بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، للدعاء له بالشفاء أثر إصابة الأخير بمرض الشلل الرعاش.

وكتب الميرغني: "سنة 2008 روحت مع صديقي الممثل والمخرج المسرحي محمد الصغير أتفرج علي مسرحية الأسكافي ملكاً، اللي كان مشارك فيها الأستاذ يوسف فوزي، وشوفته بعد العرض من بعيد وقولت لصديقي عايز أسلم عليه وأباركله بس مكسوف صاحبي راح قاله أتفاجأت أن الاستاذ المحترم هو اللي جالي ووقف معايا، وقالي مكسوف ليه دي حاجه تفرحني مش تضايقني وقولتله اني ممثل في مسرح الجامعة ودي أخر سنه ليا في الجامعة قالي لو بتحب التمثيل كمل فيه وربنا هيكرمك أن شاء الله، حبيت أحكي القصة دي عشان أقولكم أن الاستاذ يوسف فوزي مش ممثل كبير وبس لاء أنسان جميل ومحترم وخلوق، ربنا يشفيك يا أستاذ ويرزقك الصحة أن شاء الله دعواتكم له بالشفاء العاجل ????".

وكانت ”الخليج 365” قد انفردت بحوار مع الفنان الكبير يوسف فوزى، بعد اصابته بمرض الشلل الرعاش، واستقبل الفنان الكثير من الدعم والمساندة من الكثيرين داخل الوسط الفني وخارجه خلال الفترة الاخيرة؟.

وانتهى حمدى الميرغنى مؤخراً من تصوير دوره فى مسلسل "فالانتينو" مع الزعيم عادل امام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل أيضاً، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، محمد كيلانى، وفاء صادق، هدى المفتى، طارق الابيارى، الهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين.