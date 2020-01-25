ميرنا وليد - بيروت - استغل شاب الشبه الكبير بينه وبين نجم الكرة السابق ​ديفيد بيكهام​، لكي يحاول مواعدة شابات ومراسلتهم عبر تطبيقات والتحرش بهن.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد قام شاب عمره 30 سنة بإنشاء حسابات مزيفة باسم بيكهام و بدأ يراسل الفتيات و يطلب منهم صور شبه عارية لكن شابتين من ضحياه لم تصدقاه فبلغتا عنه . وبالفعل قامت الشرطة بالتحقيق في تلك القضية وتأكدوا أنها كل هذه الحسابات المستخدة هي مزيفة وأن النجم العالمي ديفيد بيكهام بريء من تلك الأفعال اللاأخلاقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بيكهام متهم بالتحرش الجنسي..والشرطة تكشف خفايا القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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