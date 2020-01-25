رباب كنعان: الواقع الفني محبط ومترد.. وتعلن ترشحها لهذا المنصب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة السورية رباب كنعان ترشحها لمنصب متممة للمؤتمر العام لنقابة الفنانين.

وكتبت كنعان عبر صفحتها على "فيسبوك": "نحن الآن لا نريد للدراما كصناعة في منتهى الأهمية والخطورة أن تعود لما كانت عليه مهما كان مهما. العودة للوراء تراجع ولا يناسب العصر، ما كان قبل الحرب بسنوات شكّل الجذور العميقة الضاربة بالأرض لشجرة عملاقة معمرة عليها أن تثمر لما يجب أن تكون عليه الدراما اليوم".

وتابعت رباب كنعان في منشورها: "الواقع الفني الحالي للأسف محبط مترد و أحيانا يكاد أن يكون مخزيا ومن أجل إحداث فرق أنا فخورة أنني مرشحة متممة للمؤتمر العام لنقابة الفنانين ضمن برنامج أكاديمي مهني يحمل المصداقية والحماس لإحداث هذا الفرق لدى الفنان السوري الذي بمقدار ما هو حقيقي ومتميز ومقاوم للظروف فإنه يستحق واقعا مماثلا ولإعادة الثقة بين الفنان والواقع الفني وبين الفن والناس بخطوات مخطط لتنفيذها مع القانون الجديد وأفعال لا أقوال".

وكانت النجمتان السوريتان تولاي هارون وسحر فوزي أعلنتا قبل أيام عن ترشحهما للمنصب نفسه بعد تعديل قانون نقابة الفنانين السورين بمرسوم جمهوري مؤخرا.

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على صعيد آخر، ابتعدت رباب كنعان عن العمل الدرامي لأسباب شخصية عدة ربما تكون انفصالها مرتين وتفرغها لتربية ابنتها الوحيدة جوليا، وآخر تلك الظروف رحيل والدتها المفاجئ.

ولعبت هذا العام دورا في مسلسل "أثر الفراشة" (كتابة محمود عبد الكريم وإخراج زهير قنوع) وهو دور امرأة تقرر السفر إلى ألمانيا وترك ابنتها من دون من يرعاها على اعتبار أن زوجها (وائل أبو غزالة) يعاني تبعات الحرب ويقرر الاستقالة من الحياة والعيش وحيدا. يصحو عندما يعرف أن زوجته سافرت ويعود إلى بيته والعناية بابنته. الأخيرة لا تترك والديها إلا بعد أن تعيد لهما علاقتهما ليصوغ الثنائي من جديد حالة واقعية تقول بأنه وإن تبدّد الحب بين الزوجين، فإنّ الحياة يمكن لها أن تستمرّ بشكل عملي وواقعي.

وصرحت الفنانة السورية رباب كنعان أنها ستخلق خياراتها الخاصة في الفترة القادمة سواء عبر الاتجاه للكتابة أو من خلال إدارة مشروع فني أو إنتاجي خاص بها.