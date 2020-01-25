تيم حسن يكشف تفاصيل الجزء الأخير من “الهيبة”

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم السوري تيم حسن أن الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” والذي سيحمل عنوان “الرد” سيكون الأخير للسلسلة، لافتاً إلى أن “الكاتب فؤاد حميرة يشرف على مجموعة من الكتّاب الأمر الذي يؤمن إضافة كبيرة في الأدوار القديمة والحديثة التي من المفترض أن تقدمها النجمة السورية ديما قندلفت والفنان اللبناني عادل كرم”.

وتوقع في مقابلة مع برنامج mbctrending أن يكون الجزء “جيد ولطيف”. وأشار إلى أن “سبب استمرار الأجزاء الأربعة يعود إلى رغبة الجمهور بذلك والنجاح الكبير الذي حققه العمل”.

وعن تصوير المشاهد الأولى في سوريا، أكد أن السيناريو يفرض هذا الأمر، إضافة إلى الوضع المتوتر في لبنان، موضحاً أن مكان التصوير والزمان تحددهما الشركة المنتجة.

وأوضح النجم السوري أن “ترك مسلسل أو شخصية أحبها الناس وتفاعلوا معها تشعره بالحزن ولكن بالنهاية في المهنة مطالب بأن تخرج بأفاق وشخصيات جديدة ومختلفة دائماً”.

وأكدت بعض المصادر الخاصة أن المخرج سامر البرقاوي انطلق بالفعل بتصوير أولى مشاهد الجزء الرابع في سوريا وسيستمر لعدة أيام قبل أن يعود إلى لبنان لاستكمال التصوير على أن يعرض في رمضان المقبل.