خاص الفن- الافراج عن فيلم ليلى علوي وزينة.. وهذا موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - بعد تعطيل وتأجيلات متكررة للفيلم السينمائي إخراج المصري محمد أمين "التاريخ السري لكوثر" والذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ والممثلة المصرية زينة أيضا.

علم موقع الخليج 365 حصرياً بأن الفيلم تم الإنتهاء من تصوير مشاهده بالكامل مؤخرا وقد انتهى المخرج محمد أمين ايضا من وضع اللمسات الخاصة على العمل مثل المونتاج والماكساج وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة.

الجدير ذكره أن الفيلم تدور احداثه في اطار سياسي عن الاحزاب الدينية والسياسية في مصر ويشارك في بطولته احمد حلمي ومحسن محيي الدين.

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