تامر حسني يقترب من الـ 45 مليون مشاهدة بـ "حلو المكان"

ميرنا وليد - بيروت - ما زالت أغنية "​حلو المكان​" للفنان المصري ​تامر حسني​ تحقق المزيد من نسب المشاهدة اذ انها اقتربت من الـ 45 مليون مشاهدة، بعد طرحها منذ فترة قصيرة.

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".

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