خاص الفن- "الفتوة" يجمع ياسر جلال وأحمد صلاح حسني في مصر القديمة

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل المصري ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد "الفتوة" وقد علم موقع "الفن" بأنه يقوم بتصوير مشاهده حاليا التي تجمعه بالممثل المصري أحمد صلاح حسني وهي مشاهد تندرج تحت إطار الأكشن والتشويق داخل قصر المانسترلي في حي مصر القديمة حيث يعمل المخرج حسين المنياوي على استخدام الأماكن الطبيعية من أجل ان تظهر بصورة اقرب الى الواقع على أن يتم تصوير بعض المشاهد في مدينة الانتاج الاعلامي ايضا.

الجدير ذكره أن المسلسل من بطولة مي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وعادل الفار ومها نصار ومن تأليف هاني سرحان ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.