بعد مسيرة نجاح دامت 25 عاماً.. أحلام مُكرّمة في “ليلة فنانة العرب” بدرع ملكي

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة الإماراتية أحلام حفلاً أسطورياً في ختام “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية. الحفل يعتبر الأضخم بين الحفلات الفنية التي أقيمت في السعودية، حيث اخصّت الهيئة العامة للترفيه، أحلام بليلة تكريمية ضمن ”ليالي الأساطير“ حملت اسم “ليلة فنانة العرب”.

قدّمت أحلام خلال الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض في ختام الموسم المستمر منذ شهور عددًا كبيرًا من أغانيها المتميزة والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور.

ومن بين الأغاني التي قدمتها أحلام: ”الله يعين قلوبهم، تعودت الجراح، موعدك، احلف، أنا ما ادري عن الناس، تغير الوقت“، وغيرها.

وكان لفنانة العرب لفتة طيبة خلال الحفل بتكريم أول شخص أنتج لها أول ألبوم في مشوارها الفني، حيث قالت: ”يشرفني اليوم ويسعدني حضور شخص آمن بصوتي، وقال أحلام أنا راح أنتجلك أول ألبوم لأني آمنت بصوتك، وإنتِ راح تكونين فنانة كبيرة لها جمهور في يوم من الأيام، اسمحولي أرحب بأستاذي الكبير أنور عبدالله، اليوم، معنا هو وعائلته، رحبوا معي به ترحيبًا كبيرًا“.

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على هامش الحفل، كرّمت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أحلام، بدرع من الذهب الخالص يمثل شعار ”فنانة العرب“ على مدار 25 عامًا من العطاء والفن وسلمه لها بندر الأيداء مدير عام التواصل في الهيئة كممثل عنها.

وأعربت أحلام عن سعادتها الكبيرة بالدرع ورفعته بيديها على المسرح لمشاركته مع الجمهور الذي قابل الأمر بالتصفيق.

حفل تكريم أحلام حصد تفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فتصدّر هاشتاغ “ليلة فنانة العرب” قائمة العبارات الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في السعودية، ومختلف بلدان الخليج والوطن العربي.