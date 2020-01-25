"ميس أمريكانا" و"كريب كامب" في افتتاح "صندانس" السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ولاية يوتا الأمريكية، الخميس، افتتاح مهرجان "صندانس" السينمائي مع العرض الأول للفيلم الوثائقي "ميس أمريكانا" عن نجمة البوب تايلور سويفت.

ويدور الفيلم الذي أخرجته لانا ويلسون حول حياة المغنية (30 عاماً) منذ بدايتها في الموسيقى حتى وصولها إلى النجومية العالمية.



ووقف مئات المعجبين متحدين البرد القارس في طوابير لساعات، على أمل الحصول على نظرة سريعة للنجمة التي صافحت الجماهير قبل أن تتوجه إلى قاعة مسرح "إكليس" حيث عرض الوثائقي.



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ومن الأعمال الأخرى التي عرضت خلال الليلة الأولى من مهرجان "صندانس" وثائقي "كريب كامب"، وهو من إنتاج باراك وميشال أوباما.



ولم يحضر الزوجان إلى بارك سيتي لكن مؤسس المهرجان روبرت ريدفورد صعد إلى المنصة، للتعبير عن "حبه الكبير" لمدير المهرجان جون كوبر الذي يترك "صندانس" بعد 11 سنة على إدارته.



ويقدم المهرجان الذي يستمر حتى 2 فبراير/شباط، ما يقرب من 120 فيلماً من 27 دولة.