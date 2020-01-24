شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود حميدة وأشرف فايق أول الحضور في احتفالية ذكرى يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم محمود حميدة والمخرج اشرف فايق والأب بطرس دانيال والفنانة رجاء حسين لمركز الابداع الفني، كأول الحضور في احتفالية ذكرى ميلاد يوسف شاهين، الاحتفالية يقدمها نادي السينما الأفريقية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع بحضور الفنانة سلوى محمد علي عضو اللجنة العليا للمهرجان، ومقدمة الاحتفالية وسيد فؤاد رئيس المهرجان، وعزة الحسيني مدير المهرجان، والمنتج السينمائي جابي خوري شركة مصر العالمية، ويتم عرض فيلم هاملت الأسكندراني حول علاقة شاهين بهاملت، وهو عرض عالمي أول للفيلم إخراج مني غندور، كما يتم عرض فيلم شاهين المرمم حديثا (عودة الأبن الضال) .



كما يتضمن برنامج عروض الأفلام في إفريقيا ( الأرض ) ( باب الحديد ) ( هاملت الإسكندراني ) في (ناميبيا ، أوغندا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، السودان ، بروندي ، تنزانيا ، كينيا ، مالاوي ، توجو ومصر ).

وفي مصر يتم عرض فيلمي (هاملت الإسكندراني) (عودة الأبن الضال ) في (15) محافظه داخل مصر يوم الجمعة 24 يناير بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

وفي نفس موعد الاحتفالية بمركز الأبداع بالقاهرة ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الجمعة 24 يناير في السادسة مساءً ويعتبر هذا الحدث هو الأول من نوعه لمخرج مصري داخل القارة السمراء ومصر.





















































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