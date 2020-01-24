خسائر غير متوقعة لفيلم Dolittle

متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقرير لموقع “هوليوود ريبورتر” الأميركي، أن فيلم “دوليتل” الجديد، من المتوقع أن تشهد الشركة المنتجة له “يونيفرسال” خسائر كبيرة، مع التراجع غير المتوقع في إيرادات الفيلم، حيث لم يحقق منذ طرحه قبل 10 أيام سوى 29.5 مليون دولار، منها 21 مليونا خلال العطلة، رغم أن تكلفته تخطت 175 مليون دولار.

ووفق الموقع الفني الأميركي، فإن الفيلم الجديد، الذي يعد من الميزانيات الكبرى لعام 2020، توقع كثيرون أن يحقق أرباحا بعشرات الملايين، ولكن الأزمة أنه طرح في توقيت تحاول فيه استديوهات هيوليوود الكبرى ملاحقة عملاقة الإنتاج “والت ديزني”، بجانب بعض الآراء السلبية من جانب الجمهور.

وأكد الموقع أنه ليس واضحا حتى الآن حجم الخسائر التي سيحققها Dolittle لشركة Universal، التي ما زالت تعاني خسائر كبيرة بسبب Cats، وهو فيلم آخر من نوعية الحيوانات الناطقة، إلا أن هناك آمالا معلقة على فيلم دوليتل، بأن يحقق نجاحات خارج أميركا، حيث لم يطرح بعد في بعض الدول.

وكان فيلم دوليتل حل ثانيا في ترتيب الأفلام التي حققت إيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أميركا، محققاً 21 مليون دولار، بعد فيلم “باد بويز”، الذي حقق 59 مليون دولار.