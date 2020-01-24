شبكة NBC تعتزم تجديد سلسلة “بروكلين 99” لموسم ثامن

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شبكة “إن بي سي” الأميركية عن تجديد سلسلة “بروكلين 99” التلفزيونية للموسم الثامن، وذلك قبل حلول الموعد الرسمي لعرض الموسم السابع المقرر عرضه في السادس من فبراير المقبل.

تعتزم الشبكة التلفزيونية إطلاق الموسم الجديد ضمن عرض خاص يمثل الحلقة الأولى على مدار ساعة كاملة، وفقا لما نشر على صفحتها عبر منصة “تويتر”، حيث كشفت الشركة أيضا عن لحظة تلقي البطل “آندي سامبيرغ” وزملائه في مسلسل الكوميديا البوليسية الشهيرة الخبر السار.

جاء ذلك بعد عدة أيام من الكشف عن خريطة عروض مسلسلات منتصف الموسم التلفزيوني لشبكة “إن بي سي”، الذي تضمن موعد عرض الموسم السابع من مسلسل “بروكلين 99”.

يعد الموسم السابع هو ثاني مواسم السلسلة الكوميدية البوليسية على شاشة “إن بي سي”، ونظرا لزيادة الإقبال بعد عرض الموسم السادس، قررت الشبكة التجديد لموسم سابع، يتبعه – حاليا – التجديد للموسم الثامن.