الكشف عن كواليس وأسرار “ولاد رزق 2”.. إليكم ما قاله أبطال وصناع العمل

متابعة بتجـــــــــرد: كشف برنامج “رولينج” عبر قنوات “روتانا” الذي يتابع أحدث الانتاجات السينمائية، عن كواليس فيلم “ولاد رزق 2”.

وقد انفرد البرنامج بلقاءات خاصة مع صنّاع ونجوم الفيلم، الذين تحدثوا عن أسرار كواليس فيلمهم والمواقف الصعبة التي تعرضوا لها أثناء التصوير.

مخرج العمل طارق العريان، كشف عن أن أحداث الجزء الثاني من الفيلم كانت طويلة ومعقدة، وهذا ما أثار دهشة أبطال العمل، خصوصاً بعد تأكيد المخرج لهم أنهم من خلال تصوير الفيلم سيكتشفون الكثير. كما كشف مؤلف العمل صلاح الجهيني الكثير من الأسرار حول شخصيات أبطال العمل والتركيبة الدرامية لكل شخصية.

وكان لكاميرا البرنامج لقاء مع الفنان أحمد عز، الذي تحدث عن دوره في الفيلم ووجه الشبه بين شخصيته في الفيلم وشخصيته الحقيقية.

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وقال الفنان عمرو يوسف إنه تم التركيز على إبراز تفاصيل شخصية ربيع في هذا الجزء، والتي حملت الكثير من الألغاز. كما تحدث أيضا الفنان أحمد الفيشاوي عن دوره الذي كان مغايراً عن الجزء الأول.

وقال الممثل محمد ممدوح، إن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة للغايه، متحدثاً عن علاقته بالفنان خالد الصاوي في الفيلم.

هذا وعرض البرنامج الكثير من كواليس التصوير التي أظهرت درجة الاحترافية التي وصل إليها فريق العمل من صنّاع وممثلين.