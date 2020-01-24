محمد صلاح.. قصة نجاح لا تعرف المستحيل

متابعة بتجــــــــــرد: رغم بداياته الصعبة، وظروف عائلته المادية التي منعته من الالتحاق بالجامعة بسبب عدم قدرتهم على دفع مصاريفها، إلا أنه استطاع أن يحقق حلمه في الوصول إلى العالمية، ووصل إلى شهرة، لم يصل لها سوى عدد قليل من لاعبي كرة القدم المصرية على مدار تاريخها.

على عكس المعتاد، بأن يكون أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، هما المحطة الرئيسية في وصول اللاعب إلى أوروبا، إلا أنه أثبت أن للموهبة الكلمة العليا. انتقل من نادي المقاولون العرب إلى كبرى الأندية العالمية. إنه اللاعب المصري العالمي محمد صلاح. في التالي نرصد أبرز المحطات الكروية في مسيرة صلاح مع الساحرة المستديرة.

المقاولون العرب

بدأ صلاح الذي ولد بمحافظة الغربية عام 1992، مسيرته الكروية في نادي طنطا، قبل أن ينضم إلى نادي المقاولون العرب عام 2006. ثم لعب أولى مبارياته في الدوري الممتاز، في 3 مايو 2010، أمام نادي المنصورة الرياضي.

كانت بداياته التهديفية في مرمى الأهلي في 25 ديسمبر 2010، ثم تفاوض معه نادي الزمالك للانضمام لصفوفه، لكن رئيس النادي رفضه، بسبب قلة خبرته وصغر سنه كما صرّح حينها!

بازل السويسري

استمر صلاح مع المقاولون حتى عام 2012، وفي مباراة ودية جمعت بين نادي بازل السويسري والمنتخب المصري تحت 23 سنة، سجّل صلاح هدفين في الشوط الثاني، ما وضعه تحت أنظار الفريق السويسري، طالباً ضمه من المقاولون في صفقة بلغت 2 مليون يورو.

لعب صلاح 79 مباراة مع نادي بازل، أحرز خلالها 20 هدفاً، وكان أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي

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نتيجة تفوقه في نادي بازل السويسري، تلّقى صلاح عروضاً من عدة أندية، أبرزها ليفربول وتشيلسي. قرّر صلاح ارتداء القميص الأزرق ليصبح أول لاعب مصري ينضم لنادي تشيلسي. أمضى صلاح موسمين مع النادي، لكنه جلس على دكة البدلاء لفترات طويلة.

انتقل صلاح بعد ذلك إلى نادي فيورنتينا على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر، ثم انضم إلى نادي روما بعد ذلك على سبيل الإعارة أيضاً، لمدة عام، قبل أن يقرر روما شراء اللاعب في 3 أغسطس 2016، مقابل 15 مليون يورو.

روما

استطاع صلاح أن يتألق من جديد في نادي روما، محرزاً 19 هدفاً في الموسم، منهم 15 في الدوري الإيطالي. وتم اختياره كأفضل لاعب في روما في الدوري الإيطالي موسم 2016.

ليفربول

في 22 يونيو 2017، أعلن نادي ليفربول الإنكليزي عن تعاقده مع محمد صلاح، بصفقة بلغت 42 مليون يورو، ما جعلت صلاح أغلى لاعب أفريقي.

تمكن صلاح من إحراز 32 هدفاً في الموسم الأول له مع ليفربول، ونال لقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي عام 2018.

في الموسم التالي حصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي، وفي 1 يونيو 2019، استطاع قيادة ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفاً في مرمى توتنهام.