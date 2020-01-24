ماجد المصري: صفعت سيدة على وجهها وألقيت بها خارج المسرح

متابعة بتجــــــــــرد: حل الفنان ماجد المصري ضيفاً على برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه منى عبد الغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، على قناة “cbc”، حيث حكى موقفاً غريباً حدث معه في الإسكندرية وقت عرض ‏مسرحية “ادلعي يا دوسة”.

قال ماجد إنه قد يخوض بعض المعارك إذا استلزم الأمر، غير أنه لا يمكن أن يضرب امرأة، إلّا سيدة كانت قد ‏استفزته.‏

وأضاف أنه صفع إحدى السيدات حضرت لمشاهدة المسرحية إلا أنها دخلت إلى غرفته أثناء إجرائه لحوار صحافي وبدأت تتعدى حدود الأدب واللياقة أمام الصحافي ‏الذي يجري معه الحوار.‏

وتابع أنه صفعها بشدة وأمسك بها ثم ألقاها خارج غرفته، لأنه فقد أعصابه بسبب الشتائم التي نالته منها، وبعدها عاد إلى ‏الصحافي وطلب منه استكمال الحوار بصورة عادية.‏

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أضاف ماجد المصري أنه ضُرب مرة واحدة في حياته على يد ملاكم في طنطا، أيام دراسته في الجامعة، وبسبب هذا الأمر لم يذهب ‏لنفس الجامعة مرة أخرى.‏

وروى ماجد المصري موقفًا أثناء وجوده في بيروت مع زوجته، عندما سألته إحدى اللبنانيات “بدك تتروق”، وقبل أن ‏تغضب زوجته شرح لها أن الجملة معناها باللهجة اللبنانية هل تود تناول الإفطار؟ مؤكدًا أنه لو تعرض لمعاكسة لطيفة من سيدة ‏سيتقبل الأمر ببهجة.