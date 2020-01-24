التحقيقات تكشف أدلّة جديدة تدين السارق في منزل فادي الهاشم

متابعة بتجــــــــرد: خلافاً لما يتم تداوله في ملف المعتدي على فيلا الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أكدت مصارد قضائية للـ LBCI أنه “تبين من مجريات التحقيق ومن داتا الإتصالات أن محمد الموسى الذي اقتحم منزله، كان يتعقبه منذ فترة، إذ اتصل أكثر من مرّة برقم العيادة الخاص بالهاشم، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوفر للجميع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات”.

وتبّين أن “المعتدي لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصيا بتاتاً، كما وظهر أنه زار محيط مقرّ العيادة مرّة واحدة في بداية عام 2019″، وفق المصدر.

وكشفت التحقيقات أيضاً أن “محمد الموسى زار المنطقة التي يقع فيها منزل فادي الهاشم ونانسي عجرم مرّة واحدة في شهر كانون الأوّل الماضي حيث كان في عملية بحث عن المنزل لاستكشاف المنطقة”.