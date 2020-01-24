تعرف على شخصية رانيا يوسف في "صندوق الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لفيلم "صندوق الدنيا"، بموقع "فيس بوك"، صورة للفنانة رانيا يوسف، يكشف بها عن تفاصيل شخصيتها في الفيلم.

وكتب الحساب: "(فاطمة)...لما يبقى ماعندناش حاجة نخسرها، لمّا نلاقي نفسنا واقفين لوحدنا قدام عقارب الساعة اللي مابتبطلش دوران.. والناس اللي مايهمهاش غير المنظر وبس، ومش مهم لما الباب بيتقفل إيه اللي بيحصل وراه.. يبقى الرهان ضروري.. ويا نكسب كُل حاجة، يا نخسر حتى نفسنا)".

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"صندوق الدنيا" بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، عمرو القاضي، أحمد كمال، صلاح عبد الله، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار عماد البهات، وأسامة حبشي، والإخراج لعماد البهات.

وتدور أحداث الفيلم بمنطقة وسط البلد عن حكايات لمجموعة من سكانها، وكذلك يكشف عن عوالم وخفايا وأسرار سكان أشهر مناطق القاهرة.