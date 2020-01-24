شكرا لقرائتكم خبر عن "التردد مقبرة الفرص".. هكذا يتدرب أحمد العوضى على الكيك بوكس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان أحمد العوضى لدورة فى مسلسل "الإختيار" بتدريبات قوية خصوصا أنه من هواة الكيك بوكس، حيث من المقرر أن يجسد شخصية الإرهابي هشام العشماوى، خلال أحداث المسلسل، والمقرر عرضة فى شهر رمضان المقبل، نشر العوضى"فيديو" من صالة التدريبات، وعلق قائلاً :"التردد مقبرة الفرص".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.









ويشارإلى أن أحمد العوضى شارك فى فيلم لص بغداد، حيث حصد مليون و150 ألف جنيه فى أول يوم عرض، أمس الأربعاء، وذلك بعدما انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية بـ100 نسخة، على أن يبدأ عرضه فى 200 دار عرض بمختلف دول الوطن العربى يوم 29 من شهر يناير الجارى، ليدخل الفيلم موسم إجازة منتصف العام الدراسى كأبرز الأعمال المنافسة على شباك التذاكر فى الموسم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

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