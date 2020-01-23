نانسي عجرم كسرت حاجز الصمت بصورة مذهلة لها

غابت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، منذ الأزمة الأخيرة التي طالت عائلتها أي منذ أسبوعين، عن التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل، حيث رصدنا لها مشاركتين عبر حساباتها فقط، الأولى عندما شكرت كل من تعاطف معها واطمأن عن صحة العائلة بالكامل. أما المرة الثانية عندما نشرت صورة تجمعها مع ابنتيها ايلا وميلا معلنة انها ستحمي عائلتها بروحها.

الليلة كسرت “عجرم” حاجز الصمت ونشرت صورة رائعة لها من جلسة تصوير خاصة ببرنامج المواهب “ذا فويس كيدز” حيث تجلس الى كرسي التحكيم الى جانب كل من النجمين عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

الصورة حصدت اكثر من 300 الف مشاركة بعد ساعة من نشرها، وهذا ان دلّ على شيء يدل على حب الجمهور لنانسي واشتياقه لها.

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في نفس السياق، وبعد الاشاعات التي تم الترويج لها عن أن MBC ستستبدل نانسي بأخرى بالحلقات المباشرة.

نفى مدير المحتوي الإقليمي، الكس معوشي، الاخبار المتداولة وأكد ان نانسي باقية كمدربة في البرنامج حيث لا زال امامها تصوير حلقة واحدة نصف نهائية بتاريخ 24 شباط والحلقة النهائية في 7 آذار ستكون مباشرة ونانسي هي التي ستكمل الى النهاية بالفريق الذي اختارته.

من جهة أخرى، وبعد الأزمة التي طالت عائلة النجمة نانسي عجرم وزوجها د. فادي الهاشم الذي دافع عن عائلته بقتل السارق الذي اقتحم المنزل بهدف السرقة وهدد حياة العائلة بأكملها، استمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الى الدكتور فادي الهاشم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، وقرر تركه رهن التحقيق لحين الإستماع الى عدد من الشهود، وإستكمال دراسة داتا الاتصالات.