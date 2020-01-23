شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تدخل عام 2020 بـثلاثة أفلام ومسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة جيهان خليل حالة من النشاط الفنى وتحديداً على المستوى السينمائى، حيث تدخل عام 2020 بالمشاركة فى 3 أفلام دفعة واحدة، اثنان منهم منتظر عرضهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والثالث تعكف على تصوير مشاهدها فيه بالوقت الحالى، إضافة إلى مشاركتها فى مسلسل انطلق عرضه اليوم الخميس على إحدى القنوات الفضائية العربية المشفرة.



جيهان خليل

وبدأت جيهان خليل فى بطولة فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله، والذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب والتشويق، وتشارك فى بطولتة إلى أحمد داوود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، احمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

كما تشارك جيهان كضيفة شرف فى فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل والفيلم مرشح للعرض خلال شهر فبراير المقبل.



جيهان خليل من فيلم صندوق الدنيا

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وفى نفس السياق تنتظر جيهان خليل طرح فيلم "رأس السنة" فى دور العرض يوم 5 فبراير المقبل بعد سلسلة من التأجيلات، تأليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.



جيهان خليل من فيلم راس السنة

وفى الدراما تشارك جيهان جيهان فى بطولة مسلسل "طاقة حب" من نوعية أعمال الـ 60 حلقة، والذى انطلق عرض أولى حلقاته اليوم الخميس، وهو تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامج الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسرى.



جيهان خليل من مسلسل طاقة حب