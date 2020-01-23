شاهدوا البوستر الرسمي لمسلسل “ما فييّ”

Jan 23, 2020 كشفت شركة الصبّاح للانتاج عن البوستر الرسمي لمسلسل “ما فييّ” بجزئه الثاني والذي سيبدأ عرضه قريباً عبر عدة شاشات عربية. بمسلسل “ما فييّ2”، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”. بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا وزينة مكي ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.







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