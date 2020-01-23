مفاجأة مدوية بعد استجواب زوج نانسي عجرم بحادثة قتيل منزله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم الخميس، الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم على خلفية حادثة قتله للشاب محمد الموسى داخل منزله مؤخرا.

وقالت مصادر خاصة لـ"فوشيا" إن القاضي استجوب الهاشم لمدة ثلاث ساعات، واتخذ بعد ذلك قرارا بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في العاشر من شهر مارس المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من العاملين لدى زوج نانسي عجرم للاستماع إلى إفاداتهم.

وأضافت المصادر أن "داتا" الاتصالات أظهرت أن القتيل اتصل حوالي ثلاث مرات بعيادة الدكتور فادي الهاشم قبل حادثة مقتله، لكن المصادر لم تكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينهما خلال هذه الاتصالات، خاصة وأنه تبين أن هناك اتصالا استغرق 4 دقائق.

من جهتها أعلنت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل، أن أولى جلسات التحقيق مع زوج نانسي عجرم، بدأت في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، اليوم الخميس.

وأضافت عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن "الجلسة للاستماع إلى أقوال الهاشم في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب السوري محمد الموسى وقتله".، مشيرة إلى أنه "خلال الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه".

وتابعت أنه "تبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور، ولكن من الواضح أن التعامل بالملف اصبح أكثر جدية".

وكانت أولى جلسات التحقيق مع فادي الهاشم قد بدأت ظهر الخميس في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، وذلك للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب الموسى وقتله.

وكانت القاضية غادة عون ادعت على الهاشم بتهمة القتل بموجب المادة 547 التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة معطوفة على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع عن النفس.

Advertisements

وتواجد محامو كلا الطرفين في أولى جلسات التحقيق لبدء النظر في القضية.

في غضون ذلك؛ قررت نانسي عجرم، استئناف نشاطها الفني، بعد مرورها بفترة عصيبة إثر سقوط قتيل في منزلها، على يد زوجها، وكشفت الصفحة الرسمية لمحبي نانسي عجرم، عبر إنستغرام، عن استعداد الفنانة اللبنانية لإحياء أول حفل غنائي بعد هذه الأزمة.

وكانت أنباء قد ترددت عن انسحاب نانسي عجرم من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب الحادث والتحقيق مع زوجها.

ونفت إدارة الـ mbc انسحاب نانسي من البرنامج ولفتت إلى أنها ستصور في الـ 24 من فبراير شباط المقبل، الحلقة النصف نهائية، وفي الـ 7 من مارس/ آذار الحلقة النهائية.

أما مدير أعمالها جيجي لامارا فأكد على عودة حياة نانسي لطبيعتها، مشيرا إلى أنها تستعد لطرح أغنية "سينجل" نهاية يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقام حفل نانسى عجرم في مصر، يوم الـ 28 من فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب، بالإضافة إلى حفل آخر يوم الـ 2 من أبريل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.