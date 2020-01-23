كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 03:54 مساءً - نشر المخرج ” رامي إمام ” نجل الفنان ” عادل إمام ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري لإبنه ” عادل رامي إمام ” في الظهور الأول له .
حيث هنأ رامي إمام إبنه عادل في مقطع الفيديو على قيامه بإخراج فيلم قصير وطرحه على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” منذ أيام .
فقال رامي : ” يا جماعة بقدملكو النهاردة العريس بتاع الفيديو ” .. ليرد عليه إبنه : ” احب أشكر كل واحد فيكو وكل واحد شاف الفيديو بتاعي .. وأحب أشكر أبويا إنه ساعدني أنشر الفيديو ده ” .
ثم اختتم رامي إمام الفيديو قائلا : ” شكرا يا جماعة عادل إمام جونيور لأول مرة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أول ظهور لحفيد عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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