ويندي ويليامز تنفصل عن زوجها بعد 22 عاما من الزواج

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت النجمة ومقدمة برامج الحوارية الشهيرة، ويندي ويليامز رسميا عن زوجها كيفين هانتر، بعد زواج استمر 22 عاما.

وتقدمت ويندي بطلب الطلاق من المنتج هانتر 48 عاما في أبريل 2019، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأصبحت ويليامز، البالغة من العمر 55 عاما، عزباء رسميا بعد طلاقها الذي تم الانتهاء منه رسميا.

كما تم الكشف أيضا عن تسوية بين الزوجين السابقين من خلال الوثائق القانونية الرسمية، حيث سيتم تقسيم منزل ويندي في نيو جيرسي الذي عرضته مؤخرا للبيع بنسبة 50/50 عند بيعه.

بالنسبة لمكان معيشتهما في فلوريدا، فإن مذيعة البرامج الحوارية ستحتفظ بالمنزل حيث تعيش هي ووالدتها حاليا.

كما فاز كيفن بالحق في منزله الثاني في نيو جيرسي في موريستاون، والذي باعه مؤخرا، كما أوضحت الوثائق أن شركة الإنتاج الخاصة بهما سيتم تقسيمها أيضا بملكية 50/50.

ومع ذلك، يريد كيفن أن تدفع ويندي له مبلغا مقابل حصته بالإضافة إلى حزمة تعويض، ولكن تم الاحتفاظ بسرية هذه المبالغ.

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وفيما يخص ابنهما، كيفن جونيور هانتر، لم يكن هناك معارك رعاية أو حضانة؛ لأن ابنهما يبلغ من العمر 19 عاما.

وتخلصت ويندي من زوجها السابق بعد علاقته بأخصائية التدليك، شارينا هدسون، 33 عاما، والتي تم الكشف عنها في أبريل.

كما كشفت ويندي من قبل أنها كانت تسعى للحصول على الطلاق منذ أن اكتشفت أنه كان يخونها، وتوترت علاقة ويندي بكيفن في وقت سابق من العام الماضي، بعد زواج استمر طويلا عقب مزاعم بأن لديه طفلا من امرأة أخرى.

ودفعت ويليامز، 250 ألف دولار لزوجها السابق، مقابل ترتيبات معيشته الجديدة.

ومن قبل، تحدثت ويندي عن الانفصال، قائلة إنها لن تبقى عزباء لفترة طويلة، لأنها تنوي الزواج مرة أخرى.

وأصرت ويندي على أن زواجها المقبل سيكون "في ظل ظروف جديدة"؛ لأنها تريد أن تبقى منفصلة عن زوجها المستقبلي، الذي تقول إنه يجب أن يكون لديه "مهنة كاملة وأمواله الخاصة".

وأضافت: "أحتاج إلى رجل لديه مهنة كاملة وأمواله ووضعه الخاص، لا أريد أي شيء منه إلا حبه واحترامه".