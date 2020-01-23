شكرا لقرائتكم خبر عن Lamp Life.. فيلم قصير من ديزنى مستوحى من Toy Story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Disney Plus، عن فيلم قصير يحمل اسم "Lamp Life"، مستوحى من فصة فيلم Toy Story، حيث سيدأ عرض الفيلم القصير يوم 31 يناير الجارى، حيث ستقدم + Disney.

الفيلم أُطلق عليه Lamp Life وستدور قصته حول بو بيب، الشخصية التى كانت غائبة فى الفيلم الثالث من ملحمة toy story ولم تعد إلا فى النسخة الرابعة.

وطرحت الشركة "تريللر" الفيلم، ويقول موقع mouse.latercera، إنه سيتم فى النهاية الرد على الأسئلة حول جميع الأماكن التى ذهبت إليها "بو" من قبل والدة آندى.

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وحقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 إيرادات وصلت إلى مليار و18 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 21 يونيو الماضى.

وانقسمت الإيرادات 426 مليون دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و592 مليون دولار حول العالم.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس، كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهى الشوكة "فوركي"، التى تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودى وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها لبونى، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التى فُقدت سابقا فى الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودى بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودى نفسه مشتتًا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركى إلى بونى.