Jan 22, 2020 توفي اليوم الاربعاء، 22 الجاري، السيد خليل يوسف بطرس، والد الفنانة جوليا بطرس والملحن زياد بطرس والمخرجة صوفي بطرس. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس في 23 الجاري في كاتدرائية القيامة – الرابية. تقبل التعازي قبل الدفن ويومي الجمعة والسبت في 24 و 25 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في اصلون الكنيسة. أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب والد الفنانة جوليا بطرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.