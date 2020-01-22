شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى للطفلة هنا سليم: "أحسنتى يا حبيبتى هشوفك قريب إن شاء الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب النجم تامر حسنى للطفلة هنا سليم متسابقة برنامج "The voice kids"، التى نجحت فى اجتياز تجارب الأداء واختارها الفنان عاصى الحلانى بعدما غنت أغنية "يمكن على باله"، والتى أعربت عن أمنيتها من خلال فيديو لها مع ”الخليج 365” عن حلمها فى مقابلة نجم الجيل تامرحسنى، والتقاط صور معه، وبمجرد مشاهدة النجم تامر حسنى لفيديو الطفلة هنا سليم قام على الفور بالاستجابة لطلبها وهى كعادة "حسنى" فى الإستجابة لمعجبيه وجمهوره، والوقوف بجانبهم دائما.



وأعاد نجم الجيل تامر حسنى نشر فيديو الطفلة هنا سليم متسابقة برنامج "The voice kids" ، عبر حسابه الرسمى على شبكة التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قائلا:"احسنتى يا هنا يا حبيبتى إن شاء الله هشوفك قريب وربنا يحفظك ".

قالت الطفلة هنا سليم متسابقة برنامج "The voice kids"، التى نجحت فى اجتياز تجارب الأداء واختارها الفنان عاصى الحلانى بعدما غنت أغنية "يمكن على باله"، إن البرنامج سيظهر به عدد كبير من المتسابقين المصريين، مؤكدة أن هناك ظلم يتعرض له الأطفال الذين خاضوا تجارب الأداء ولا يتم عرض حلقاتهم.

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وأضافت متسابقة برنامج "The voice kids"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنها شاركت فى البرنامج وكانت تنتظر ظهور الفنان تامر حسنى ضمن لجنة تحكيم البرنامج، قائلة:" نفسى أقابل تامر حسنى لأنى بحبه وأتمنى أقابله ونفسى أشوف النجم أحمد حلمى"، موضحة أنهم تعرضوا لاختبارات طويلة منها على الهاتف ومنها مع المدرب محمد أبو الخير المسئول عن اختيار أصوات مشتركى «ذا فويس».

كان الفنان اللبناني عاصي الحلاني قد أنقذ فرص الطفلة هنا سليم من مصر فى البقاء بالبرنامج، بعدما غنت أغنية "يمكن على باله" للفنانة عفاف راضي، في الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، وعلق عاصي على غناء هنا بعد انتهاء الأغنية: "مبسوط إني أنا اللي برمت لك لوحدي، وإنك معي في فريقي".

ثم قامت الفنانة نانسي عجرم بتوجيه الشكر للفنان عاصي لاختياره الطفلة هنا، قائلة: "مش معقولة، ومهضومة"، ليطلب منها الفنان عاصي الحلاني تقليد نانسي، لتغني هنا أغنية "أخاصمك اَه" بطريقة نانسي عجرم، لتحظى بتصفيق جميع الحضور.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.