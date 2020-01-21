تعرفوا إلى تفاصيل الحمية الغذائية لكريستيانو رونالدو

متابعة بتجـــــــــرد: في فبراير المقبل، يدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والحائز 5 مرات على الكرة الذهبية، عامه الـ35، فهو من مواليد الخامس من فبراير عام 1985. وعلى الرّغم من تقدمه في العمر مقارنة بباقي نجوم الكرة العالمية، يواصل رونالدو تربّعه على قمة هرم أصحاب الأجسام الرياضية المميزة.

لكن رونالدو الذي انتقل إلى النادي الإيطالي عام 2018، مقابل 99 مليون جنيه إسترليني، لم يحصل على هذا الجسم الرياضي بالمصادفة أو عن طريق الرياضة فقط. هناك نظاماً غذائياً يعتمد عليه رونالدو ليحافظ على ليقاقته باستمرار. في التالي نتعرّف إلى تفاصيل الحميّة الغذائية لرونالدو.

3 وجبات يومياً لا تكفي!

إذا كنت تعتقد أنك بتجاهل وجبة العشاء أو الغداء تكون وصلت لحميّة غذائية سلمية، فعليك التفكير مُجدداً!

رونالدو يتناول يومياً 6 وجبات، أي يُخصص وقتاً للطعام كل 3 أو 4 ساعات من يومه، ليحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاعب الكرة، وليحافظ على مُعدّل حرق الطعام.

السمك ثم السمك ثم الخضار والفاكهة

الأسماك تعتبر عنصراً رئيسياً في حميّة رونالدو، وخصوصاً سمك أبو سيف وسمك التونة، وسمك القد المطهو بشكلٍ خاص. ويدخل السمك في 3 وجبات رئسية من نظام رونالدو.

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ففي وجبة الغداء الثانية لرونالدو، يتناول التونا مع قليل من الزيتون مع الطماطم والبيض، وفي وجبة العشاء الأولى يتناول السمك مع السلطة.

أما آخر وجبة لرونالدو وهي العشاء الثاني، يتناول رونالدو كميّة من الكالماري، مع بعض من لحم الستيك.

بالنسبة للخضار، فهو حاضر في وجبة الغداء الأولى والثانية، ووجبة العشاء الأولى أيضاً، وتكون بشكلٍ رئيسي في طبق السلطة التقليدي.

السناك الذي يفضله رونالدو، هو عبارة عن طبق من الفاكهة، إذ يتناول يومياً كميّة من الفواكه، وخصوصاً ثمرة الأفوكادو الغنية بالمكونات الغذائية المهمة للجسم.

يُذكر أن رونالدو كان قد نشر في وقتٍ سابق عبر حسابه على إنستغرام، صورة طبق لحم دجاج، واصفاً إياه بـ”الطبق السحري”، بسبب نسبة البروتين العالية والمنخفضة من الدهون.

هكذا يبدو إفطار رونالدو سهلاً

الفطور من أهم وجبات اليوم، وفي حميّة رونالدو يكون الجبن والزبادي منخفض الدسم، جزءاً أساسياً مع قطعة من اللحم. وهي تبدو وجبة عادية، يمكن للكثيرين تناولها في الساعة الأولى ليومهم بعد الاستيقاظ.