نادين ن. نجيم تكشف عن أسمها ودورها في “2020”

بدأت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم تصوير مسلسل “2020” لرمضان القادم، والذي يجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

المسلسل، كتابة نادين جابر وبلال شحادات، تؤدي فيه نادين شخصية “النقيب سما” ومختلفة تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً. كما أن النص يحمل العديد من المفاجأت من كل النواحي.

وفي تعليق عبر حسابها على انستغرام، طلبت نادين من جمهورها التوفيق لها مع انطلاق التصوير، متمنية ان يعجبهم العمل. كما وضعت النقاط على الحروف حول الأخبار غير الصحيحة المتداولة حول العمل. مؤكدة أن ليس له أي علاقة بمسلسل “عزيزة”. فمسلسل ٢٠٢٠ قصة جديدة تدور حول احداث بوليسية درامية ورومانسية مع صراعات داخلية توجع القلب لا أريد أن اتحدث أكثر عن دوري أترك لكم التعليق عند عرضه.

من جهة أخرى، تسيطر نادين على الشاشات اللبنانية والعربية من خلال أعمالها التي قدّمتها في السنوات الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا. مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار بدأ عرضه مجددًا عبر شاشة “ام تي في”. مسلسل “سمرا” مع أحمد فهمي وطوني عيسى يعود إلى الواجهة مرّة جديدة ويُعرض عبر الـ LBC فيما مسلسل “تشيللو” مع تيم حسن ويوسف الخال تعرضه قناة السومرية. أما مسلسل “الهيبة” بجزئه الأول مع تيم حسن يُعرض كلّ يوم على قناة “سما” السورية.