مروان خوري وزياد برجي يحييان حفل عيد الحب في عمان 13شباط

يستعد الفنان اللبناني مروان خوري، لإحياء حفل غنائي، يوم 13 فبراير بمشاركة الفنان اللبناني زياد برجي، بالتزامن مع عيد الحب بأحد الفنادق في عمان.
ونشر "برجي" بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"حفلة عيد الحب في عمان مع الفنان والصديق زياد برجي، 13 فبراير".
يذكر أن مروان خوري أحيا حفلا غنائيا، في 31 ديسمبر الماضي، احتفالًا بليلة رأس السنة، في تركيا.
كما أحيا الفنان زياد برجي حفلا غنائيا، 11 أكتوبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في لبنان.
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