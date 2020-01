شكرا لقرائتكم خبر عن We are from there ..فيلم وثائقي لبناني يشارك في مهرجان Rotterdam بهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المخرج اللبناني وسام طانيوس بفيلمه الوثائقي We are from there وهو إنتاج لبناني فرنسي بمهرجان Rotterdam للأفلام في هولندا، وهو الفيلم الذي يتناول حياة جميل وميلاد وهما شقيقان سوريان في منتصف العشرين، يقرّران تغيير مصيرهما وإعادة بناء حياتهما من الصفر في أوروبا، فيتركان كل شيء خلفهما ويتسلّحان بشغف الحياة، والعزيمة، والأمل بمستقبل أفضل.

يقوم إبن خالهما وسام، على مدار٥ سنوات، بتوثيق رحلتهما مستحضراً ذكريات طفولتهم السعيدة والتساؤلات عن المعنى الحقيقي للوطن بالإضافة إلى استكشاف قدرة الإنسان على التأقلم مع التغيير مهما كان جذرياً. درس وسام طانيوس السينما في معهد الدراسات المسرحيّة والسمعيّة-المرئيّة والسينمائيّة في جامعة القدّيس يوسف، و فاز فيلمه الوثائقي القصير AFTERMATH بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الفيلم اللبناني عام ٢٠١٢، نافس فيلمه الروائي القصير DEPARTURES في العديد من المهرجانات حول العالم وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في حفل جوائز ألوان السنوي في نيويورك، وفيلم "نحن من هناك" هو عمله الطويل الأول وتم اختياره لعرضه العالمي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي ٢٠٢٠.

وسام طانيوس ولد في عام ١٩٨٩ لأم سوريّة وأب لبناني، وبعد اندلاع الأحداث في سوريا، كان ابنا خاله من بين آلاف الشباب الذين غادروا دمشق وقد شكّل قرارهما بعبور بحر إيجه بشكل غير شرعي و تعريض حياتهما للخطر صفعة كبيرة له حيث لم يتخيّل يوماً أن هذا الأمر ممكن أن يحدث لأقاربه

بدأ وسام بتصوير رحلة ابني خاله منذ ٢٠١٥ في دمشق وبيروت، حتى وصولهما إلى برلين وستوكهولم ويسلّط الفيلم الضوء على هذا التغيير المصيري الذي عاشه جميل وميلاد وكيفية تعامل كل منهما مع هذا الحدث علماً أنّ شخصيتهما متناقضة كلياً.

