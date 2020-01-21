لقاء الخميسي : الحياة رحلة صعبة بس ممتعة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام
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وعلقت لقاء على المنشور قائلة : "الحياه هي مراحل بنعدي فيها تجارب كتير فوق وتحت بنحب ونتوجع ونغلط ونندم فنرجع للصح.. بنقع وبعدين نرجع نقف ونكمل.. بنختار مره واتنين وميه".
وتابعت: " وكل مره نتحمل فيها ثمن اختيارتنا بنتقدم خطوة لقدام في الوصول للأمان النفسي هي رحلة بنحاول نوصل بيها للراحة والمحبة والرضا والكمال رحلة صعبة بس ممتعة بكل مافيها تجربة فريدة ومكسبها الحقيقي هي الرضا والسمو بالذات الإنسانية الحياة رحلة الوعي".
الجدير بالذكر أن أخر أعمالها مسلسل"أبواب الشك" ويشاركها بطولة خالد سليم ، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، ﺇﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج، المخرج المنفذ وائل صبري، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير.
وتدور قصته حول مجموعة من الأصدقاء، لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، ومع تصاعد الأحداث، يكتشف أن هناك جريمة قتل قد حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسًا على عقب.
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