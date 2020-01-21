العنود بدر تنشر صورة والدتها اللبنانية والمعلّقون: لا تشبهينها

نشرت مصمّمة الأزياء السعودية العنود بدر الشهيرة بـ"لايدي فوزازا"، صورة لها إلى جانب صورة لوالدتها اللبنانية، التي بدت لافتة بجمالها.

وكتبت العنود تعليقاً على الصّورة "أنا والماما اللبنانية الأصل عشان تعرفو انه حبي للبنان أعمق من كذا . و نصفي الثاني سعودي من بابا".

وعلّق متابعو العنود على صورة والدتها مشيدين بجمالها، وأشاروا إلى أنّها العنود لا تشبه والدتها الشقراء ولا تحمل أياً من ملامحها.

يذكر أن العنود هي مصممة أزياء سعودية تعيش في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

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ولدت في سنة 1985 في الرياض، من أب سعودي وأم لبنانية، وفي الثانية عشر من عمرها، سافرت إلى باريس لمتابعة دروسها بسبب حرب الخليج، وبعد عامين إنتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركيّة لمتابعة مسيرتها الدراسيّة لتعود إلى بلدها الأم، ثمّ إلى دبي وتتخصص بالـ الإتصال بصري وتصوير الأزياء.

ي سن الثامنة عشرة بدأت بتصميم الأزياء، عشقت الجينز، وشعرت أنّ أسلوبها قريب من روك-رنواي، عرفت مع الوقت بتميّز تصميم البليزر، التي اوصلتها إلى العالميّة، فزيّنت أجساد النجمات الغربيات على رأسهنّ كيم كارداشيان وكارولينا كوركوفا، وهي التي تعتبرها بداية موفقّة لها ولماركتها "ليدي فوزازا Lady Fozaza" في عالم الألبسة الجاهزة.

خلال مسيرتها حصدت جوائز عدّة أبرزها جائزة أفضل مصمّمة أزياء محليّة من مجلة غراتسيا.

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