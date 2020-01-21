محامي محمد الشرنوبي يوضح حقيقة تقديم سارة الطباخ دعوى جديدة ضده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الخبير القانوني حسام لطفي، محامي الفنان المصري محمد الشرنوبي، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تقديم المنتجة سارة الطباخ، بشكوى جديدة ضده في نقابة الموسيقيين، بدعوى خرقه قرار الإيقاف وطرح أغنية “أحلامنا”.

محامي محمد الشرنوبي، قال في تصريحات صحفية: “لم تقدم أي شكوى بشأن طرح أغنية (أحلامنا)، وفيما يخص تطورات النزاع، كانت هناك جلسة الخميس الماضي في غرفة صناعة السينما، وقدمنا إلى رئيس لجنة الشكاوى المنتج صفوت غطاس أمس السبت إخطارًا باسم المحاسب القانوني الذي نود أن يقدر الحقوق المادية المستحقة للفنان محمد الشرنوبي لدى الشركة المنتجة، وبعد 15 يومًا من المقرر أن تعلن اللجنة قرارها”.

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وعن جلسة الخميس 16 يناير التي عقدت في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قال: “تم تأجيلها مجددًا، ولم يُحدد بعد موعد الجلسة المقبلة، إذ تحولت القضية إلى دعوى محاسبة متبادلة بين الطرفين؛ المنتجة والفنان”.

أغنية “أحلامنا” كلمات أحمد عبدالمنعم، ألحان نادر شمس، توزيع إلهامي دهيمة، وكان من المقرر طرحها ضمن فيلم “بنات ثانوي” الذي يشارك محمد الشرنوبي في بطولته، مع هنادي مهني، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

من ناحية أخرى يشارك محمد الشرنوبي، في بطولة فيلم “بنات ثانوي” والذي يشارك في بطولته هنادي مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي، جميلة عوض، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.