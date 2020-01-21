شريهان فخورة بابنتها لؤلؤة بعد حصولها على الماجستير

أعربت النجمة المصرية شريهان، عن سعادتها بعد حصول ابنتها لؤلؤة على درجة الماجستير في العلوم، مشيرة الى أنها فخورة بها حيث أنها امرأة ذات جمال وعقل.

ونشرت شريهان، بعض الصور وفيديو من حفل تخرج ابنتها لؤلؤة، وعلقت قائلة: “اليوم حصلت لؤلؤتي على الماجستير في العلوم في مجال الطاقة والتجارة والمالية. أنا فخورة بأنها نمت لتكون امرأة ذات جمال وعقل لا مثيل لها تهانينا. الحمد الحمد الحمد والشكر لله.. قلبي راضي عنك”.

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وفي تعليق آخر كتبت شريهان:”اليوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بأعظم تقدير وأعظم شهادة وأكبر نجاح وتفوق .. أشكرك يا لولوة شرفتيني وأكرمتيني أمام ربي والدك ونفسي وأمام العالم . شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوماً أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانة وتعالى وبشكرك أنتي يالولوة، اليوم أنا فخورة اني أنا أستحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتي إبنتي الرائعه الجميلة في كل شيئ تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علماً”.

وكانت شريهان قد أعلنت الانتهاء من مسرحية “كوكو شانيل” بانتظار عرضها قريباً

وكانت شركة العدل غروب عن تعاقدت مع النجمة الاستعراضية شريهان بعد غياب اكثر من 14 عاماً عن الشاشة لتصوير 13 مسرحية، لكن لن يتمّ تنفيذ أكثر من ثلاث مسرحيات بسبب ضخامة العمل الذي يأخذ وقتاً وجهداً بالاضافة الى التكاليف المادية. وتدور قصص المسرحيات حول نساء مؤثرات في التاريح القديم والحديث وهي: كوكو شانيل، مارلين مونرو وشجرة الدرّ.