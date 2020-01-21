فن ومشاهير

تعرف على سر انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي الثري حسن جميل

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي الثري حسن جميل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020

كشفت تقارير إعلامية، عن سبب انفصال المطربة العالمية ريهانا، عن الملياردير السعودي حسن جميل.

 

ووفقا للمدونة الشهيرة شالون ليستر، إن من أهم أسباب انفصال ريهانا عن حبيبها، هو إجباره لها على تناول الطعام غير الصحي بكثرة ليزيد وزنها أكثر من اللازم.

 

وأوضحت ليستر نقلا عن مصادر، أن جميل صاحب الـ31 عاما، كان يخفي الوجبات عن ريهانا، ليجبرها على تناول الوجبات الدسمة طوال الوقت من أجل زيادة وزنها.

 

وأشارت المدونة الشهيرة، إلى أن وزن المطربة الأكثر دخلا في العالم، زاد من 125 رطل إلى200 رطل خلال علاقتها مع الملياردير السعودي.

Advertisements

 

وانفصلت المطربة الأمريكية، بصورة نهائية عن صديقها، رجل الأعمال السعودي، حسن جميل، وذلك بعد علاقة بينهما دامت 3 سنوات.. وفق “سبوتنيك“.

 

وليست ريهانا هي أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.

 

وحسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في المملكة العربية وسبعة بلدان أخرى.

 

وتقدر قيمة ثروة عائلة حسن جميل بـ 1.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سر انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي الثري حسن جميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا