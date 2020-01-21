معتصم النهار يسيطر درامياً.. نشاط فني غير مسبوق!

متابعة بتجــــــــرد: يعيش النجم السوري معتصم النهار حالة نشاط استثنائية، حيث ينشغل بالعمل على أكثر من مشروع درامي في آن.

ويصوّر معتصم النهار منذ فترة مشاهد الجزء الثاني من مسلسل “ما فيي” المقرر عرضه عبر شاشة mtv خلال الأيام المقبلة. المسلسل كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة “الصباح اخوان”، وكان قد حقق الجزء الأوّل منه نجاحاً جماهيرياً لافتاً.

وفي السيقا نفسه، بدأ معتصم منذ أيام تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني لهذا العام “من الآخر” وتشاركه فيه كل من ريتا حايك وسينتيا صاموئيل، وهو كتابة أياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا وإنتاج “صبّاح أخوان”.

وبعد غياب عشر سنوات عن الدراما المصرية يعود معتصم النهار من خلال مسلسل “أسود فاتح”، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

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وسبق أن قدم النهار دوراً صغيراً من خلال المسلسل المصري “السائرون نياماً” مع المخرج محمد فاضل عام 2010، ليكون هذا العمل مع هيفاء هو التجربة الحقيقية الأولى له في مصر.

نشاط معتصم النهار لن تهدأ وتيرته بعد رمضان، حيث اتفقت شركة Eagle Films لصاحبها المنتج جمال سنان معه على بطولة مسلسل مؤلف من ٨ حلقات بعنوان Mr. x، سيتم تصويره بعد الشهر المبارك ليعرض في الموسم الجديد.

العمل من تأليف رامي كوسا، سينفّذ بميزانية ضخمة وتقنيات أكشن متطورة بالاستعانة بفريق عالميّ متخصص، ويقوم على التشويق والغموض والإثارة في أحداثه المتسارعة والمجنونة التي تقود طبيباً نفسياً إلى الاستماتة وفعل المستحيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.