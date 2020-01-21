أصالة.. هل ندمت على طلاقها من طارق العريان؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام صباح اليوم، وأرفقتها بجملة مربكة، لتبدو أنها تراجع نفسها عن قرار خاطئ اتخذته، خصوصاً أنها لم تكمل شهراً على انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وكتب أصالة “طبعاً أنا أُخطئ، وكثيراً ما أنا أُخطئ، لأن أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانية، والحياة بالمجمل ليست كذلك”.

يذكر أن الفنانة السورية أحيت حفلاً فنياً استثنائياً على خشبة المسرح الرئيس للقرية العالمية بدبي، شهده حضور جماهيري كبير من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، من عشاق أغانيها العاطفية.