يسرا تؤكّد أن والدها صفعها بعد أول قبلة لها مع حسين فهمي في فيلم "ألف بوسة وبوسة"

كشفت الفنانة المصرية يسرا، لأول مرة قصة صفع والدها لها على وجهها بسبب "قبلة" منحها لها الفنان المصري حسين فهمي من خلال فيلمها السينمائي الثاني "ألف بوسة وبوسة"، موضحة أنها اتفقت مع المخرج على خداع والدها لأنه سيرفض الأمر.ونشرت يسرا، مقطع فيديو من مقابلة لها مع جمهور برنامج "الدنيا علمتني" وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وقالت إنها واجهت موقفًا في بداية مشوارها الفني حيث تشاجرت مع والدها، لأنه لم يكن يريد لها أن تخوض مجال التمثيل، حتى أنه ذات مرة سحب عليها "سكين".

وأشارت إلى أن والدها وافق على دخولها الوسط الفني وكان يذهب معها للوكيشن التصوير، لافتة إلى أنها في فيلمها الثاني الذي حمل عنوان "ألف بوسة وبوسة" للمخرج عمر عبدالعزيز وبطولة حسين فهمي، طلب منها المخرج إعطاء "قبلة" لحسين فهمي.وأوضحت أنها قالت له إن والدها سيرفض الأمر تمامًا واتفقت معه على خداعه بأنها لو لم تمنح حسين فهمي "قبلة" في الفيلم ستقوم بدفع مبلغ تكلفة الفيلم، وبالفعل تشاجرت مع المخرج وجاءت مديرة الإنتاج وقالت لها لابد من "القبلة"، موضحة: "قلت لها لن أسمح فقالت خلاص ادفعي وكان المبلغ وقتها مائة ألف جنيه قيمة تكلفة الفيلم، فقلت لبابا ادفع ولم يكن لديه هذا المبلغ فوافق على المشهد".

وأوضحت أنها أغمضت عينيها بعد المشهد لأن والدها سيضربها فقالت: "بابا كان قاعد في آخر الاستوديو وبعد ما خلص المشهد جه واداني حتة قلم"، وأضافت أنها واجهت موقفًا آخر في حياتها قائلًة: "في يوم وأنا في عز قوتي كنت بعمل تحاليلي السنوية للاطمئنان على صحتي واكتشف الطبيب إنه من الممكن أن أكون مصابة بـ(اللوكيميا)".وأضافت: "عشت ثلاثة أشهر في رعب ولم أفصح لأحد بهذا الأمر لأي مخلوق حتى والدتي كي لا يصيبها مكروه"، مشيرًة إلى أن هذه الفترة جعلتها تفكر في ما لو عرف الإنسان موعد وفاته وماذا سيفعل، وقالت يسرا إنها فقدت والدتها مؤخرًا، وتمنت أن تكون موجودة كي تستطيع أن توفيها حقها ولن تستطيع، مختتمة: "تمنيت لو تعود ساعة واحدة أحس حاليًا بأنني ليس لي قيمة في هذه الحياة ياريتها تيجي كل يوم وتزعقلي".

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وكانت قد فجعت الفنانة المصرية يسرا صباح الأربعاء 24 يوليو 2019 بوفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وأعلنت الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي وفاة والدة صديقتها الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

جدير بالذكر أن يسرا كانت روت كثيرًا عن تعلقها بوالدتها التي عاشت معها بعد انفصال والدها عنها، وكشفت أن والدتها أنجبتها خلال مشاهدتها لفيلم "لحن الوفاء" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وشادية بالسينما، وفجأة شعرت بآلام الولادة داخل دار العرض فتوجهت بواسطة "تاكسي" إلى أحد المستشفيات القريبة، لكنها وضعت "يسرا" قبل الوصول إلى المستشفى.

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