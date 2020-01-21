تراند اليوم : الليلة سامي فهمي وضياء الميرغني ببرنامج واحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي النهار ، يلتقي الاعلامي الدكتور عمرو الليثي بالفنان سامي فهمي الشهير بشخصية ” سلطان ” بمسلسل حكايات ميزو مع النجم سمير غانم في حوار عن اعمالة وشخصيات الفنية.

كما سيشرح أسباب هجرتة وابتعادة عن الفن، وييحكي عن علاقتة بالفنان محمد صبحي ومشروعاتة الجديدة بعد عودته

و في الفقرة الثانية يستضيف الليثي الفنان الكوميدي ضياء الميرغني في حوار الشجن والضحك نتعرف علي الجانب الاخر من شخصيتة ويكشف لنا عن هوايتة مع الشعر والكتابة.

كما يحكي عن كواليس اعمالة واسرار لايعرفها احد عن حياتة الشخصية.

يذاع واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي النهار